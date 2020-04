Genova – Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per far rispettare le ordinanze anti contagio disposte per arrestare la diffusione del Coronavirus.

Controlli meticolosi, soprattutto durante i fine settimana, per evitare uscite senza giustificato motivo, atteggiamenti che potrebbero mettere a rischio la salute pubblica e portare a un nuovo incremento dei contagi, vanificando gli sforzi fatti finora.

A Genova, i controlli della Polizia di Stato continuano su tutti i quartieri e sono ancora diversi gli indisciplinati, denunciati e sanzionati.

Nella mattinata di ieri, a San Bartolomeo del Fossato, due volanti della Questura sono intervenute per sanzionare una 68enne genovese che, nonostante il divieto di uscire di casa in quanto sottoposta alla quarantena domiciliare (il cognato ricoverato in ospedale per il Covid-19), ha lasciato la sua abitazione per recarsi a comprare le sigarette.

Il tabacchino, al corrente della quarantena della donna, non l’ha fatta entrare ed ha chiamato la Polizia.

Sempre nella mattinata, in via San Vincenzo, un 18enne genovese entra dentro un tabacchino e, dopo aver chiesto di acquistare due blocchetti di biglietti dell’autobus, approfittando di un momento di distrazione del titolare, li ha afferrati per poi scappare.

Una volante del Commissariato San Fruttuoso lo ha però “pizzicato” in fuga ancora con la refurtiva in suo possesso.

Il giovane è stata denunciato per furto aggravato e sanzionato per inosservanza al decreto.

In via Sestri gli uomini del Commissariato Sestri Ponente hanno beccato un cittadino del Bangladesh a spasso senza giustificato motivo e senza l’autocertificazione.

Nella tarda mattinata, in via Perlasca, gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno visto 4 cittadini albanesi bivaccare fumando sigarette nei pressi della ferrovia.

Per i giovani, di età compresa tra i 24 e 32 anni, che non hanno saputo giustificare la loro presenza in quel posto, è scattata la sanzione.

Nel pomeriggio, i poliziotti della Questura hanno sorpreso una genovese di 78 anni comodamente seduta su di una panchina di via De Paoli a fumare una sigaretta.

La donna ha cercato di giustificarsi dicendo di essere uscita di casa perché aveva litigato con la figlia ma per lei è scattata la sanzione.

Nel centro storico, nel pomeriggio, un genovese di 52 anni è stato sanzionato dagli agenti del Commissariato Centro in quanto trovato alla guida della sua vettura senza giustificato motivo.

L’uomo ha poi provato a giustificarsi dicendo di aver accompagnato un amico che a sua volta aveva portato la spesa a due suoi amici invalidi.

Gli operatori hanno però fatto notare al 52enne che la spesa l’avrebbe dovuta portare solo una persona senza l’ausilio di un accompagnatore.

Sempre nel pomeriggio, in via Maritano, un genovese di 23 anni è stato sanzionato perché trovato lontano dalla propria residenza. Il giovane ha detto di essere a spasso per la via solo per sgranchirsi le gambe.

Controlli anche durante la notte. Intorno all’1.00, la volante del commissariato di Cornigliano ha pizzicato una 19enne, in compagnia di un 39enne, in giro per via Brin e lontani dalle loro residenze.

Entrambi sono stati sanzionati, inoltre, la 19enne è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti perché trovata in possesso di 0.45 grammi di eroina.

Alle 3.00 di notte, in via Cornigliano, i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno fermato un pakistano di 30 anni a passeggio, lontano dalla sua residenza, come se niente fosse.