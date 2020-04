Genova – “I dati ci dicono che, rispetto alla settimana precedente, gli spostamenti sono aumentati dell’11% e non va bene. Non dobbiamo allentare la presa”. A denunciarlo il sindaco Marco Bucci citando i dati forniti dalle analisi degli spostamenti dei genovesi rilevati dal traffico telefonico.

Da qualche settimana, infatti, il Comune di Genova si è rivolta ad una società che analizza i dati del servizio di telefonia mobile per accertare l’entità degli spostamenti dei genovesi.

Un sistema che, al momento, non può essere usato per sanzionare i “furbetti” delle passeggiate ma che certamente rivela un andamento degli spostamenti.