Genova – Se l’emergenza coronavirus andrà avanti oltre il18 maggio tutti promossi nelle classi intermedie, valutazione degli insegnanti per l’esame di Terza Media e Maturità solo orale. Sono i provvedimenti varati dal Consiglio dei Ministri.

Per evitare al massimo il rischio di contagi e di ripresa dell’emergenza, ma anche per andare incontro alle esigenze di studenti e genitori in apprensione per la perdita di un periodo piuttosto lungo di frequenza scolastica, le scuole garantiranno la promozione degli studenti che frequentano gli anni intermedi ma con l’obbligo di recuperare eventuali debiti formativi con il prossimo anno scolastico.

Per gli studenti che avrebbero dovuto sostenere l’esame di Terza Media, saranno gli insegnanti a valutare caso per caso, decidendo la promozione o meno.

Per gli oltre 500mila studenti alle prese con l’Esame di Maturità, invece, si prospetta una prova solo orale da affrontare “in collegamento telematico”.

“Abbiamo pensato – ha detto il ministro Azzolina – un’unica prova orale telematica per i quasi 500 mila maturandi e niente esame di terza media ma solo una valutazione del consiglio di classe che tenga conto anche di un elaborato del candidato. Gli scrutini, comunque, saranno “a distanza” e per tutti gli studenti degli anni intermedi è prevista la promozione all’anno successivo”.

Se invece si rientrerà in classe entro la metà di maggio, per la Maturità ad esaminare i ragazzi saranno commissioni interne con un presidente esterno. Ci sarà una prova nazionale di italiano gestita dal ministero dell’Istruzione e da una seconda prova preparata dalla commissione interna, oltre all’orale; le competenze acquisite nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono parte del colloquio.