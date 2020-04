Genova – Posti di blocco rafforzati e agenti per le strade.

Parte il piano di controlli straordinario per il fine settimana di Pasqua a Genova e in Liguria.

Saranno 3mila gli agenti sulle strade della regione per evitare assembramenti e movimenti verso le seconde case.

Numerose le amministrazioni che dislocheranno gli agenti della Polizia Municipale negli accessi cittadini.

Non mancheranno anche i pattugliamenti con i droni come deciso dal sindaco di Recco.

Il sindaco di Genova Marco Bucci, durante la conferenza stampa in regione per fare il punto della situazione sull’epidemia Covid-19, ha spiegato: “La Liguria è chiusa, in attesa di riaprila non appena sarà finita l’epidemia. Avremo oltre 500 agenti in strada per i giorni venerdì, sabato, domenica e lunedì. Gli agenti della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile pattuglieranno le vie cittadine per dissuadere le persone dall’andare in giro. Saranno istituiti 40 posti di blocco in città. Devono diminuire il più possibile le occasioni di contagio”.