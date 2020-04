Genova – In calo, fortunatamente, il numero dei decessi registrati nelle ultime 24 ore all’ospedale San Martino, il principale per l’emergenza coronavirus in Liguria.

La Direzione Sanitaria segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di:

– un paziente nato a Bitonto e residente a Genova di 74 anni, deceduto presso la Rianimazione del Monoblocco.

– una paziente nata a Genova e residente a Pieve Ligure di 95 anni, deceduta presso il Padiglione 12.

– un paziente nato e residente a Genova di 82 anni, deceduto presso il Maragliano.