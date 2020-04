Genova – In Liguria è ormai iniziata la “fase calante” dell’epidemia da Coronavirus ma occorre prestare la massima attenzione a divieti e prescrizioni perché un aumento delle persone in giro potrebbe riportarci al punto di partenza invece di veder terminare definitivamente l’emergenza.

Sono chiari i segni di un graduale rientro della gravità della situazione coronavirus in Liguria ma resta delicatissimo l’equilibrio sul quale si fondano questi risultati.

“Inizia un fine settimana cruciale per la Liguria – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto stampa sulla situazione – I numeri ci raccontano una fase calante dell’epidemia, siamo in regressione su tutti i principali indicatori. Questo ci fa passare una Pasqua più serena. E lo sarà ancora di più se rimarremo tutti a casa ed eviteremo di giocare a guardia e ladri con i controlli imponenti che sono già in atto dall’altro ieri e che le forze dell’ordine continueranno a fare anche nelle prossime ore”.

Il presidente Toti ha ricordato che “abbiamo raggiunto e superato la quota dei mille tamponi giornalieri, come avevamo promesso. Calano i pazienti nelle nostre terapie intensive: oggi abbiamo più di una quarantina di posti letto di disponibilità, che sono una garanzia per tutti ma legata sempre ai corretti comportamenti individuali”.