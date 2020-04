Chiavari – E’ andato in treno fino a Viareggio per comprare stupefacente, in barba alle norme anti contagio, il 19enne denunciato a Chiavari ieri.

Gli agenti del Commissariato di Chiavari, nel pomeriggio di ieri, hanno ricevuto una segnalazione di un individuo che, in treno, si sarebbe recato a Viareggio per fare acquisti di stupefacente.

Gli agenti sono quindi andati in stazione iniziando un controllo di tutti i treni provenienti dal levante.

Alle 20.30, con l’arrivo dell’ultimo treno proveniente dalla Spezia, i poliziotti hanno rintracciato il 19enne nascosto all’interno del bagno.

Il ragazzo aveva con sé 22 grammi di cocaina e 250 euro in banconote di piccolo taglio.

Per lui è scattata la denuncia per spaccio; inoltre, il ragazzo è stato sanzionato per inosservanza al decreto anti coronavirus.