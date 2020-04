La Spezia – Fiamme, nella notte, in un appartamento di via Fiume dove tre persone sono state salvate dai vigili del fuoco mentre il loro appartamento era avvolto dalle fiamme.

Momenti di paura ma solo qualche lieve ferita per le tre persone che occupavano un appartamento di una palazzina dove, la notte scorsa, si è sviluppato un furioso incendio.

Intorno alle 23,30 l’allarme al centralino dei vigili del fuoco per la presenza di forte odore di bruciato nello stabile e pochi minuti dopo le fiamme fuoriuscivano dalle finestre dell’abitazione al quinto piano del palazzo.

Giunti sul posto i pompieri hanno evacuato l’appartamento mettendo in salvo gli occupanti e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Domato l’incendio sono iniziate le verifiche per individuare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.