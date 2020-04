Rapallo – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in un deposito di materiale per edilizia in via San Pietro di Novella, nei pressi del locale cimitero comunale.

Intorno alla mezzanotte e mezza i residenti di una vicina palazzina hanno visto le fiamme alzarsi dal deposito insieme ad un fitto fumo nero che ha subito fatto pensare al peggio.

Subito sono scattate le chiamate ai vigili del fuoco e pochi minuti dopo si sono sviluppate due forti esplosioni.

All’arrivo dei vigili del fuoco la situazione era drammatica e sono state necessarie diverse ore per avere ragione delle fiamme.

A provocare le esplosioni alcune bombole di gas per lavori di edilizia che hanno ceduto con il forte calore.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza diverse altre bombole di acetilene per saldature evitando ulteriori esplosioni che avrebbero potuto avere effetti devastanti.

La presenza di materiali infiammabili ha reso più complesse le operazioni di spegnimento che hanno fatto convergere sul posto ben otto squadre dei vigili del fuoco.

Solo in un momento particolarmente teso, una famiglia è stata fatta evacuare dalla sua abitazione per il pericolo di forti esplosioni ma ha poi fatto ritorno a casa.

Spente le fiamme sono partite le indagini per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.