Genova – Un autobus che esce di strada e finisce contro una cancellata. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Trossarelli, nel quartiere di Struppa, per l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un autobus di AMT.

Per cause in via di accertamento, un autobus è uscito di strada e i vigili del fuoco di Genova Est, distaccamento Mario Meloncelli, sono intervenuti per mettere in sicurezza due pali telefonici coinvolti nell’incidente e per tagliare la struttura metallica di una tettoia che bloccava il bus e infine lo hanno rimesso in strada.