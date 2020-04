Genova – Un’infermiera dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena è morta nella sua abitazione.

Nella serata di ieri, la donna sarebbe stata trovata agonizzante dal figlio, preoccupato per le mancate risposte della madre.

La vittima, secondo quanto riportato dal Villa Scassi, si sarebbe fermata dal lavoro venerdì scorso per malattia.

La donna, infatti, avrebbe iniziato a manifestare sintomi compatibili a quelli del Covid-19 da circa una settimana.

I test sierologici effettuati il 7 aprile avevano dato esito negativo.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo dell’infermiera.

L’Asl 3, in merito a quanto accaduto, ha diffuso una nota dove “desidera esprimere innanzitutto le più sentite condoglianze alla famiglia per il grave lutto”.

Poi continua: “Al momento non è certa la causa del decesso, avvenuto ieri, in quanto la persona si era fermata in malattia venerdì 10 aprile ed era risultata negativa al Covid test sierologico il giorno 7 aprile. Relativamente alla positività del tampone al momento si smentisce quanto riportato da alcuni organi di stampa cosi come il luogo del decesso che é avvenuto presso il domicilio e non presso l’Ospedale Galliera. La salma è stata trasportata all’ Istituto di medicina legale dell’università di Genova per le opportune valutazioni”.