Genova – Dieci tablet per consentire le comunicazioni via Internet tra pazienti ricoverati e parenti che non possono andarli a trovare. E’ quanto ha donato la UC Sampdoria per sostenere l’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in un momento di particolare emergenza e difficoltà.

La dotazione va implementare un primo nucleo attualmente già in uso per questa attività nell’area del Pronto Soccorso e in OBI.

Anche la tifoseria ha voluto essere vicina all’ospedale ed ai suoi medici ed operatori sanitari ed è stato consegnato un maxi uovo con la sciarpa blucerchiata.