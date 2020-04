Genova – Un incidente si è verificato questa mattina presto all’interno del terminal Psa di Prà.

Qui, intorno alle 6.00, un’auto e una ralla, una motrice usata per caricare i container, si sono scontrate.

L’impatto tra i due mezzi ha provocato il ribaltamento dell’automobile.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il conducente del veicolo prima di affidarlo alle cure dei sanitari del 118.

L’uomo, fortunatamente non in gravi condizioni, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso degli accertamenti.