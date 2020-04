Genova – La Direzione Sanitaria segnala 6 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

– Di un paziente nato e residente a Genova di 80 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

– Di una paziente nata e residente a Genova di 89 anni, presso Pronto Soccorso.

– Di una paziente nata a Rivarolo e residente a Genova di 90 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso.

– Di una paziente nata ad Ascoli Piceno e residente a Genova di 96 anni, presso il Padiglione 12.

– Di un paziente nato a Fontanigorda e residente a Genova di 86 anni, presso il Padiglione 12.

– Di un paziente nato e residente a Genova di 68 anni, presso il Padiglione 12.

Ad ora sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 37 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 27 al Padiglione 10, 72 al Padiglione 12, 24 al 5° piano della palazzina laboratori, 46 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 47 al Maragliano, 31 al Padiglione Specialità (pazienti ‘grigi’ ossia sintomatici in attesa di tampone o con primo tampone negativo ma con sintomatologia dubbia).