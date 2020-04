Genova – Aumentano ancora i positivi il Liguria ma l’epidemia frena e il trend degli ultimi giorni si conferma anche oggi il rallentamento del contagio.

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati altri 19 pazienti positivi al Covid-19, per un totale di 4.539 casi in Liguria.

I pazienti a domicilio sono 2.375 i pazienti, otto in meno rispetto alla giornata precedente; 1.060 sono gli ospedalizzati (-19), di cui 103 in terapia intensiva (UTI, -17).

Ancora un alto numero di decessi nelle ultime 24 ore, con altre 21 vittime per un totale, da inizio emergenza, di 828 deceduti.

Positivi clinicamente guariti a casa = 1.104 (+46)

Guariti non più positivi = 670 (+63)

Deceduti = 828 (+21)

Tamponi = 26.945 (+1.152)

Ospedalizzati:

Asl1 = 170 (17 UTI)

Asl2 = 158 (14 UTI)

Asl3 Villa Scassi = 144 (12 UTI)

Asl3 Gallino = 4

San Martino = 263 (33 UTI)

Galliera = 127 (7 UTI)

Evangelico = 53 (5 UTI)

Gaslini = 4

Asl4 = 49 (7 UTI)

Asl5 = 188 (8 UTI)

Positivi per provincia:

IM = 850

SV = 564

GE = 2.649

SP = 476

non assegnati = 0

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.663

Asl1 = 644

Asl2 = 668

Asl3 = 649

Asl4 = 312

Asl5 = 390

Regione Liguria, inoltre, ha spiegato la discrepanza che incorre tra i numeri comunicati dalla Protezione Civile e i numeri di Alisa.

“La Protezione Civile non ha una raccolta dati propria: sono le Regioni a trasmettere i conteggi alla Protezione Civile, che poi li usa per pubblicare la tabella quotidiana. I dati sono gli stessi, ma quello che cambia è il modo di sommarli: la Protezione Civile indica i “Casi totali” (l’etichetta è scritta nella tabella), Regione Liguria indica gli “Attualmente positivi”. Questo vuol dire che Regione Liguria conteggia solo chi in questo momento è positivo al coronavirus (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti = attualmente positivi), escludendo dal computo chi è definitivamente guarito e chi è purtroppo deceduto. La Protezione Civile invece conteggia anche questi ultimi (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti + guariti + deceduti = casi totali)”.