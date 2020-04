Genova – Arriverà martedì nel porto del capoluogo ligure Costa Deliziosa, ultima delle navi di Costa Crociere a navigare ancora dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. La nave, che ha ricevuto il rifiuto all’attracco delle autorità francesi, arriverà a Genova senza alcun caso di coronavirus conclamato a bordo e dovrebbe scaricare velocemente i passeggeri italiani lasciando a bordo solo l’equipaggio indispensabile.

Duemila le persone a bordo, tra equipaggio e passeggeri. E’ la quinta nave da crociera che attracca in porti liguri dall’inizio dell’emergenza.

“Abbiamo dato il via libera all’arrivo in porto della nave – ha spiegato il presidente Toti – che non ha casi di covid a bordo. La nostra politica è che le navi che frequentano i nostri porti in tempo di pace e sono fonte di ricchezza per il nostro territorio sono le benvenute anche oggi e daremo una mano per fare in modo che tutto il personale dell’equipaggio e i passeggeri possano tornare a casa in sicurezza in Italia o all’estero”.7

Su questo tema è intervenuto anche l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone:

“Non appena la nave sarà arrivata a Genova, l’Ufficio Sanità marittima farà tutte le verifiche del caso. A bordo ci sono anche tanti che ci stanno scrivendo per ringraziarci, ma la Liguria è il suo mare e i suoi porti e quando le condizioni a terra lo hanno consentito, con la garanzia di poter fornire assistenza sanitaria a chi ne avesse avuto bisogno, abbiamo accolto anche altre navi da crociera”

“Costa Deliziosa – ha sottolineato Giampedrone – è la quinta nave che attracca in un porto ligure dall’inizio dell’emergenza e verrà gestita come abbiamo dimostrato di saper fare. Domani mattina alle 11 è prevista una riunione con la Compagnia e con il Dipartimento nazionale di protezione civile per fare il punto della situazione e organizzare gli sbarchi protetti per passeggeri ed equipaggio”.