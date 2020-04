Genova – Riprenderà questa mattina, con il consueto giro del postino, la consegna delle mascherine anti coronavirus acquistate con soldi pubblici dalla Regione Liguria e in fase di consegna ormai da prima di Pasqua con un calendario previsto di oltre 100mila mascherine al giorno.

Consegne che stanno facendo registrare parecchie perplessità e proteste perché alcune zone sono state raggiunte in breve tempo mentre altre ancora attendono l’arrivo del postino con le mascherine.

Problemi anche per gli esemplari consegnati ad ogni famiglia: c’è chi ha ricevuto un pacchetto da due mascherine per ogni componente del nucleo familiare e chi invece ne ha ricevute una per componente o, addirittura, c’è chi non ha trovato nulla nella cassetta delle lettere.

In molti avrebbero preferito una modalità come quella della Regione Toscana che sta consegnando pacchi da 30 mascherine nelle farmacie e ogni cittadino può ritirarle presentando il tesserino sanitario. In questo modo le mascherine sono in numero tale da poter essere usate una al giorno e inoltre non ci sono possibilità di “furbetti”.

Regione Liguria ha fatto sapere che la distribuzione terminerà a fine aprile e che sarà consegnato un ulteriore contingente di un milione di mascherine con modalità in fase di studio. Potrebbero essere distribuite nelle edicole con un quotidiano oppure in Farmacia.