Genova – Molta paura ma fortunatamente solo una lieve intossicazione per le due persone salvate ieri notte dai vigili del fuoco per un incendio divampato in un’abitazione di via Lomellini, nel centro storico della città.

A dare l’allarme, attorno all’una, i vicini di casa che hanno avvertito un forte odore di bruciato provenire dall’abitazione posta al primo piano del palazzo e poi le urla concitate delle due persone che abitano nell’immobile.

All’arrivo dei pompieri le due persone sono state tratte in salvo e messe in sicurezza e poi sono iniziate le operazioni di spegnimento che hanno impegnato a lungo i vigili del fuoco.

Ingenti i danni all’appartamento, in particolare in due stanze dove le fiamme hanno distrutto tutto e che sono state dichiarate inagibili insieme al resto dell’abitazione.

Le due persone sono state trasferite in ospedale per una lieve intossicazione da fumo ma le loro condizioni sono buone.

Nelle prossime ore i tecnici del Comune stabiliranno se l’appartamento può essere abitato o meno mentre proseguono le indagini dei vigili del fuoco per risalire alle cause del rogo.

Tra le ipotesi una sigaretta lasciata accesa o un corto circuito.