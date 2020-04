Genova – Ha scoperto che qualcuno le aveva rubato le mascherine di protezione dalla cassetta della posta e ha chiamato disperata la polizia. Protagonista della vicenda una pensionata che abita in via San Bartolomeo del Fossato.

L’anziana aveva atteso per giorni l’arrivo delle mascherine distribuite dalla Regione, per scoprire, poi, che la sua cassetta della posta era stata forzata e qualcuno gliele aveva rubate.

Lo sconforto è diventato tale da decidere di fare una telefonata alla sala operativa della polizia che ha deciso di mandare una pattuglia a casa sua per portarle alcune mascherine in dotazione agli agenti delle volanti.

La signora davanti ai poliziotti e all’inaspettato “regalo” non è riuscita a contenere lacrime di gioia.