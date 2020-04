Genova – Sopraelevata vietata a moto e scooter per la giornata di oggi a causa delle forti raffiche di vento che soffiano sulla Liguria.

L’Arpal ha emesso un avviso per burrasca forte.

Consigliata prudenza alla guida anche sulle autostrade della Liguria ed in particolare in uscita dalle gallerie e lungo i viadotti.