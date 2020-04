Genova – Oltre 4.800 positivi e 1.020 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Questo il bilancio del Coronavirus in Liguria.

Gli attualmente positivi in tutta la Regione sono 4.811, cinquanta in più rispetto al giorno precedente.

Diminuiscono anche i pazienti ospedalizzati. Nelle ultime 24 ore sono stati 56 in meno per un totale di 952. Tra loro, 92 sono in Terapia Intensiva. Anche qui una diminuzione, seppur lieve, con due persone in meno.

Crescono invece i pazienti seguiti a domicilio, attualmente 2.524, 69 in più rispetto al giorno precedente.

Cresce ancora il numero dei decessi da inizio emergenza con 32 vittime nelle ultime 24 ore per un totale di 1.020 morti.