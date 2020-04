Genova – Celebrazioni senza pubblico, sabato 25 aprile, per il 75° anniversario della Liberazione.

La cerimonia, nel rispetto della attuali disposizioni restrittive, presso il Ponte Monumentale alla presenza della autorità cittadine ma senza possibilità, da parte del pubblico, di assistere alla manifestazione.

All’evento parteciperà il sindaco Marco Bucci, in rappresentanza dell’intera comunità genovese, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Mino Ronzitti, presidente Ilsrec (Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell′Età Contemporanea “Raimondo Ricci”) e Massimo Bisca, presidente provinciale ANPI genovese.

Nel rispetto delle attuali disposizioni ministeriali per l’emergenza sanitaria, la cerimonia sarà preclusa alla partecipazione della cittadinanza compresi i rappresentanti di associazioni e istituzioni che solitamente presenziano al momento commemorativo. L’incontro popolare aperto a cittadini e istituzioni sarà organizzato in condizioni di sicurezza per la salute di tutti non appena terminata l’attuale emergenza.

Alla cerimonia di sabato 25 aprile presso il Ponte Monumentale ci saranno anche il Gonfalone della Regione Liguria, il Gonfalone della Città Metropolitana di Genova, il Gonfalone della Città di Genova, il medagliere dell’Anpi e – idealmente – i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Nella stessa giornata di sabato saranno deposte come ogni anno corone commemorative anche presso il Cimitero di Staglieno, in via Brigata Partigiane, in Piazza della Vittoria e in Largo Pertini.