Genova – E’ stato riaperto il tratto autostradale della A26 Genova Voltri – Gravellona Toce chiuso questa mattina per il ribaltamento di un’autocisterna avvenuto tra Voltri e Masone.

La circolazione tra l’allacciamento con la diramazione A7/A26 Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 in direzione di Genova Voltri sta riprendendo, mentre proseguono le operazioni per la rimozione del veicolo.

Sul luogo si registra un chilometro di coda in direzione di Genova.

Per gli utenti diretti verso Alessandria o Vercelli si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle – Genova entrando da Genova Ovest, prendere la Diramazione A7/A26 Predosa Bettole per poi rientrare in A26.

Per i soli veicoli leggeri, provenienti dalla A10 e diretti verso la A26 in direzione Nord si consiglia di uscire a Genova Prà, proseguire lungo la S.S. 456 “Del Turchino” per poi rientrare in A26 a Masone.