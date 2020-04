Genova – L’ufficio postale di Coronata non fa parte del gruppo di sedi che riaprirà anche con l’emergenza coronavirus e i residenti della zona sono costretti a scendere “a valle” nell’unico ufficio postale che ha ripreso servizio anche se a giorni alterni, in piazza Rizzolio 19. Un disagio piuttosto forte, specie per la popolazione anziana che proprio nel momento in cui dovrebbe esporsi il meno possibile al rischio di contagio da coronavirus, deve percorrere tanta strada e solo nei giorni di martedì, giovedì ed sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:35.

I residenti della zona chiedono che gli uffici di Coronata aprano almeno di lunedì, mercoledì e venerdì in modo da alternarsi con le aperture dell’ufficio di piazza Rizzolio.