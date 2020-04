Genova – Un indirizzo email per segnalare se non è stata ricevuta la mascherina gratuita in distribuzione nella cassetta delle lettere o se nella consegna c’è stato qualche problema o disguido. L’ondata di proteste sui social sul mancato ricevimento delle mascherine – due per ogni componente della famiglia – o sulle consegne parziali ha fatto scattare la reazione degli organizzatori dell’iniziativa che invitano a presentare i reclami inviando una email all’indirizzo segnalazionimascherineliguria@gmail.com

Il servizio entrerà in funziona dal 27 aprile e permetterà di sanare tutte quelle situazioni di palese disservizio.

Ad annunciarlo, nel consueto punto della situazione dell’emergenza coronavirus, l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

“Stasera (ieri per chi legge) siamo arrivati al 95% della consegna in tutta la Liguria, lunedì termineremo – ha spiegato Giampedrone – Da martedì Poste Italiane avranno a disposizione 100mila mascherine al giorno per arrivare anche in quelle vie dove, sino ad ora, le mascherine non sono arrivate”.