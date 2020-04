Roma – “Se vuoi bene all’Italia mantieni le distanze”. E’ l’appello lanciato questa sera dal presidente del Cosiglio, Giuseppe Comte, nel corso della consueta conferenza stampa.

Ci aspetta una sfida molto complessa e mi rendo conto che molti di voi, dopo settimane di chiusura, vorrebbero la fine della quarantena – ha aggiunto Conte – e magari provare rabbia e risentimento per la situazione, per il Governo, per l’Europa. E’ comprensibile ma dobbiamo resistere. Possiamo anche rispettare le raccomandazioni e lavorare per fare in modo che l’emergenza finisca”.

Secondo il presidente Conte questo è anche il momento per cambiare tutte le cose che non vanno.

Il Piano parte dal 4 maggio