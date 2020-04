Roma – Mascherine a prezzo calmierato, lotta al caro prezzi e niente Iva sui prodotti sanitari. E’ la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentata questa sera durante il consueto punto stampa in diretta sui sociale e Tv.

Il Governo vara una normativa per agevolare la diffusione delle mascherine rendendole davvero accessibili a tutti.

Le mascherine verranno poste in vendita a prezzo calmierato e controllato, si pensa attorno ai 50 centesimi l’una, e senza alcuna IVA per renderle quanto più diffuse possibile.

Il Governo sorveglierà la produzione per verificare che i prezzi non aumentino. Ci sarà una parte di guadagno per l’azienda ma non potrà esserci un margine troppo alto perché le mascherine sono ormai un bene di prima necessità.