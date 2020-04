Una perturbazione di origine atlantica si fa strada lungo il Mediterraneo centro occidentale determinando un ritorno delle piogge diffuse sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 28 aprile 2020

Cielo coperto a ponente con rovesci diffusi che dall’imperiese / savonese occidentale tenderanno a trasferirsi rapidamente sul Genovesato, dove, nel corso della mattinata, potranno risultare più intensi ad accompagnati localmente da attività elettrica.

Dal pomeriggio i fenomeni più organizzati si concentreranno a levante, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici; variabile sul settore centrale, ma con tendenza a schiarite, che si afferreranno rapidamente sull’estremo ponente.

Venti sostenuti meridionali; al mattino possibili colpi di vento sul Golfo di Genova in presenza di instabilità; nel corso del pomeriggio rotazione a libeccio al largo ed intensificazione fino a forte con raffiche a burrasca.

Mare inizialmente mosso ovunque, localmente molto mosso il Golfo di Genova a fine mattinata; tendente ad agitato al largo dalla sera il settore est per onda più formata da libeccio.

Temperature: complice la copertura nuvolosa ed i venti da sud avremo un aumento generalizzato delle minime; in calo di qualche punto le massime.

Costa: min 14/17°C, max: 15/18°C.

Interno: min +6/13 °C, max: 11/16°C

Mercoledì 29 aprile 2020

Possibili residui fenomeni a levante, specialmente nelle zone interne. Variabile in giornata altrove, prevarranno i momenti soleggiati.

Venti: meridionale al più moderato sotto-costa, libeccio persistente al largo, rinforza nuovamente dal pomeriggio a burrasca su Capo Corso ed al largo di Capo Mele.

Mare generalmente agitato il Ligure est con una temporanea attenuazione del moto ondoso a metà giornata; molto mosso altrove.

Temperature: recuperano qualche punto le massime sulle riviere.

Giovedì 30 aprile 2020

Restano condizioni di variabilità a levante, non si escludono isolati piovaschi o brevi rovesci, sempre più probabili a ridosso dei rilievi.

Stabile e nel complesso soleggiato altrove.

Condizioni meteo-marine che rimangono impegnative