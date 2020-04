Genova – Un solo decesso in 24 ore all’ospedale Galliera, per patologie collegate al coronavirus. Ieri non si era registrato nessun decesso.

La buona notizia, che sembra confermare un trend positivo, è stata diffusa dalla direzione sanitaria dell’ Ospedale Galliera.

A perdere la vita un uomo di 99 anni, di Genova. l paziente è deceduto alle ore 19.20 del 29 aprile, ed era ricoverato presso S.C. Malattie Infettive.

Pur nel dolore per la persona deceduta, i dati sembrano incoraggianti e lasciano ben sperare rispetto ad una evoluzione positiva dell’emergenza coronavirus ma che non devono indurre ad abbassare la guardia rispetto alle precauzioni anti-contagio.

Le autorità sanitarie ricordano che il calo dei contagi e dei decessi è avvenuto principalmente per la rigida osservanza dell’auto-isolamento delle scorse settimane.

Con le riaperture, seppur graduali, è possibile un nuovo picco dei contagi ed un aggravamento delle attuali situazioni.

Occorre prestare la massima prudenza e limitare al massimo le uscite di casa.