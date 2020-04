Genova – Inizierà mercoledì 6 maggio e non il 4 come precedentemente comunicato dalla Regione Liguria, la distribuzione gratuita di mascherine nelle Farmacie di tutta la Liguria.

Per ritirarle sarà sufficiente andare in Farmacia con la tessera sanitaria dove verrà registrata l’avvenuta consegna per evitare abusi.

Sono previste – come per la consegna nella cassetta delle lettere – due mascherine per ogni componente della famiglia ed per ogni tesserino sanitario consegnato.

La disponibilità dovrebbe essere garantita per tutti e pertanto non è necessario accalcarsi nei punti vendita con il rischio di assembramenti non autorizzati.

Una seconda distribuzione avverrà il lunedì successivo.

In questi giorni si completa anche la distribuzione delle mascherine nelle cassette postali con il recupero dei palazzi che non sono stat raggiunti e con la consegna alle famiglie che hanno segnalato il problema all’indirizzo email della Regione Liguria.