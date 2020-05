Mezzanego – Gesto estremo o suicidio “particolare”. E’ mistero nel piccolo centro abitato dell’entroterra del Tigullio per il ritrovamento del corpo senza vita di un anziano di 87 anni trovato riverso a terra, nella sua abitazione, con un coltello piantato nel petto.

Non è chiaro, infatti, se l’uomo si sia tolto la vita in un gesto estremo dalla dinamica molto particolare o se, invece, sia stato ucciso.

Quando sono arrivate le forze dell’ordine, allertate da vicini di casa che non vedevano l’anziano da qualche giorno, hanno trovato la casa chiusa a chiave dall’interno e senza alcun segno di effrazione o di furto.

Tutto nella casa era in ordine e senza nessun segno del passaggio di malintenzionati.

L’ipotesi del suicidio ha quindi preso piede ma sono stati compiuti rilievi nell’abitazione per rivelare se possa essere entrato qualcuno.

Sarà l’autopsia a chiarire la dinamica della morte e a rivelare se si sia trattato di un gesto estremo o di un omicidio.