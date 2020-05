Genova – La Liguria passa alla fase 2 e lo fa una nuova ordinanza regionale diramata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che entrerà in vigore da domani mattina.

Si potrà fare la spesa in tutta l’area della città metropolitana e non più solo nel proprio quartiere e si potranno raggiungere i luoghi dell’esercizio sportivo come passeggiate o corsa con l’auto o con lo scooter ed anche fuori dal proprio quartiere.

I locali come bar e ristoranti e negozi di ristorazione potranno effettuare il servizio di consegna a domicilio ma anche di take away con i clienti che potranno ordinare telefonicamente e andare a ritirare con mezzi propri anche al di fuori del proprio quartiere di residenza.

Si potrà andare in barca ma solo con una persona che fa parte del proprio nucleo familiare e si potrà pescare con l’imbarcazione ma sempre con la stessa modalità o in solitaria.

Accesso consentito a pescatori sportivi alle spiagge e alle scogliere ma anche a chi fa sport acquatici come surf, wind surf, kite surf, canoa, kajak ma dovrà essere sempre rispettata la distanza di sicurezza ed evitato qualunque tipo di assembramento.

Ecco tutto il testo completo dell’ Ordinananza Regione Liguria n. 25 del 03.05.2020 (1)