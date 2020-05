La Spezia – Dopo cinque giorni senza decessi anche oggi si torna a registrare nuove vittime dell’infezione. Dopo i due decessi di ieri, infatti, anche nelle ultime 24 ore sono stati segnalati due pazienti morti per cause collegate all’infezione da coronavirus in provincia di la Spezia.

La Direzione sanitaria del Presidio ospedaliero di Asl 5 ha infatti registrato due decessi. Si tratta di:

· una donna di anni 84, ricoverata in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea la Spezia) residente nel comune di Portovenere (SP) e deceduta il 04.05.2020

· un uomo di anni 84, ricoverato in Medicina d’Urgenza (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 04.05.2020