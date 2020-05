Genova – Parte oggi la Fase 2 e il Viminale ha messo online il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti.

Da ministero dell’Interno arriva la precisazione sull’utilizzo del modello precedente, ancora consentito.

Il nuovo modello di autocertificazione, in vigore da oggi e fino al 17 maggio, è in possesso degli operatori di Polizia e potrà essere compilata al momento del controllo in caso di richiesta da parte di questi ultimi.

Ecco come scaricare il modulo per l’autodichiarazione