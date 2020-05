Savona – Ancora decessi in provincia di Savona per l’infezione da coronavirus. Il graduale rientro dell’emergenza sanitaria non fa diminuire, però, il numero dei decessi.

Nelle ultime 24 ore si segnalano 2 decessi. Si tratta di:

• un uomo di 82 anni della Provincia di Savona

• una donna di 85 anni della Provincia di Savona