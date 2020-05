Genova – Il Consiglio Comunale di Genova ha approvato la proposta di intitolare il nuovo Ponte per Genova a Niccolò Paganini.

La proposta era stata presentata da Luca Pirondini del Movimento 5Stelle durante la riunione dei capigruppo del 28 aprile scorso.

A favore dell’intitolazione al musicista hanno votato 22 consiglieri tra le fila del Movimento 5Stelle, Vince Genova, Cambiamo!, Lega e Ubaldo Santi del Gruppo Misto.

16 i consiglieri Pd, Lista Crivello, Chiamami Genova, Italia Viva, Direzione Italia e Fratelli d’Italia che si sono astenuti, mentre i 2 consiglieri di Forza Italia non hanno votato.

Il Pd si è astenuto dalla votazione e ha sottolineato come coinvolgere i cittadini genovesi, il Comitato dei Parenti delle Vittime Ponte Morandi, le famiglie colpite, anche quelle non residenti a Genova, in un percorso di partecipazione per l’intitolazione del nuovo viadotto sia lo spirito che ha mosso i consiglieri all’astensione.

“La nostra posizione non vuole assolutamente mettere in discussione il prestigio di una figura come quella di Paganini – dichiarano i consiglieri del Partito Democratico – per la nostra città e il mondo intero. Astenendoci al momento del voto, abbiamo piuttosto voluto sottolineare la necessità di dar voce, con delicatezza e attenzione, in una scelta così significativa per la nostra città, a chi ha vissuto con maggiore sofferenza questa tragedia, in primo luogo a tutte le famiglie delle vittime del tragico crollo del 14 agosto 2018 e poi ai genovesi tutti”.