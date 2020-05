Genova – Il Comune ha candidato ufficialmente la proposta di intitolare il nuovo ponte al celebre musicista compositore Niccolò Paganini ma la reazione sui social dei genovesi non è “entusiastica” e in molti chiedono che la nuova struttura porti nel nome un ricordo delle 43 vittime che il 14 agosto 2018 morirono nel crollo del Ponte Morandi.

Non convince i genovesi la proposta del Comune di intitolare a Nicolò Paganini il nascente nuovo ponte autostradale che attraversa la Val Polcevera e che, se non ci saranno ulteriori ritardi, dovrebbe essere inaugurato a luglio.

Sui social l’annuncio della candidatura del nome del musicista è stato accolto con freddezza e anche con qualche perplessità.

Stando a quanto pubblicato sui Social, infatti, i genovesi preferirebbero che il nome ricordasse le 43 vittime e la vergogna della tragedia che, ancora oggi, a quasi due anni dall’evento, non ha ancora un colpevole e nemmeno una spiegazione tecnica ufficiale mentre i termini della prescrizione corrono veloce e non si parla più di revoca delle Concessioni per Autostrade per l’Italia del Gruppo Atlantia della galassia Benetton.

“Ponte degli Angeli” o “Ponte 14 agosto 2018” sono in pole position nel gradimento ma seguiti da “Ponte Polcevera” per ricordare le vittime ma anche la zona più colpita dal dramma o, ancora “Ponte Piano” in onore dell’archistar che ha risposto all’appello di Genova offrendo il suo progetto alla città.

Ancora non è chiaro quale sarà il “procedimento” che porterà alla scelta del nome ma i genovesi chiedono che sia un “referendum” con la possibilità di esprimere una propria preferenza.