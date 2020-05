Genova – Anche nella serata di ieri Regione Liguria ha trasmesso all’Inps le ore di cassa integrazione decretate e che ammontano, a ieri sera, a 19.104 ore rendicontate e relative a 217 lavoratori.

Sono le ore contenute nelle domande approvate ieri e avanzate da 17 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 25.685,10 euro) e da 80 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 129.057,30 euro).

Fino al 3 maggio Regione Liguria ha decretato e trasmesso all’Inps 1.939.768 ore relative a 27.124 lavoratori, contenute nelle domande avanzate da 39 aziende per pagamenti sul mese di febbraio (in totale 28.552,50 euro), da 11.776 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 14.533.506 euro), da 698 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 1.150.062,30 euro) di 12.416 aziende, per un totale di 15.557.378,40 euro.