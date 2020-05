Genova – Si illuminerà di rosso in omaggio alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa il nuovo ponte per Genova e lo farà nel giorno della ricorrenza della nascita del fondatore Henry Dunant.

La ricorrenza, dichiara il presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Francesco Rocca “è un tributo a tutti i volontari e le volontarie nel mondo, 160mila solo in Italia, impegnati quest’anno in prima linea nell’emergenza Covid, tenendo viva l’idea di assistenza di Henry Dunant nata sui campi di battaglia risorgimentali in Lombardia”.

A tutti loro, al personale medico e paramedico, ma anche ai genovesi è dedicata l’illuminazione di questa sera voluta da Webuild (Salini Impregilo), un segno di gratitudine e solidarietà del paese attraverso la nuova costruzione, considerata un simbolo di rinascita della città ma anche dell’Italia.

Maurizio Biancaterra, presidente regionale della C.R.I. Liguria, ringrazia a nome degli 8mila volontari liguri il commissario straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, Marco Bucci, e Webuild che ha scelto di illuminare il ponte di rosso per commemorare la ricorrenza.

Croce Rossa Liguria è intervenuta nei primi momenti del crollo del Ponte Morandi, nella ricerca e nel soccorso tra le macerie, nella gestione degli sfollati e del post emergenza, per tutto questo vedere il Nuovo Ponteilluminato di rosso è un’emozione ancora più forte.

Croce Rossa Liguria partecipa con il proprio supporto alle attività della Protezione Civile, è presente “Ovunque per Chiunque”, per la gestione del soccorso e dell’emergenza, ed è parte fondamentale in campo sociale e umanitario stando sempre vicino alle persone vulnerabili nel rispetto dei 7 Principi della Croce Rossa.