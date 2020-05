Genova – Torneranno in distribuzione nelle Farmacie, gratuitamente, da mercoledì 13 maggio e non da domani, lunedì 11 – come precedentemente annunciato dalla Regione Liguria – le mascherine acquistate con i fondi statali e consegnate ai cittadini già nella scorsa settimana.

Altre 500mila mascherine, 2 per ogni confezione, verranno consegnate alle Farmacie che potranno distribuirle solo a chi non le ha ancora ritirate.

Non si potrà ritirare una seconda busta, quindi, se si è già ritirato la prima la settimana scorsa.

Inutile ogni tentativo di fare i “furbetti” perché le tessere fiscali necessarie per ritirare sono “registrate” e non è possibile barare sul sistema.

La seconda distribuzione, quindi, dovrebbe essere molto più tranquilla della prima e chi non è riuscito a ritirarle la settimana scorsa, non dovrebbe avere grossi problemi a ritirarle da mercoledì anche se il numero delle mascherine a disposizione – in totale un milione – è inferiore al numero di abitanti della Liguria (1.500.000 circa).