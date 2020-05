L’anticiclone batte in ritirata per l’arrivo di un intenso fronte perturbato dall’Oceano Atlantico, foriero di piogge e temporali sul nord-Italia e sulla Liguria all’inizio della prossima settimana. Seguirà un calo delle temperature, che si riporteranno su valori prossimi alla media per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 10 maggio 2020

Al mattino cieli velati che faranno apparire il sole come dietro ad un vetro smerigliato. Nel corso del pomeriggio e ancor di più dalla sera nuvolosità in aumento da ovest verso est. In tarda serata le prime piogge abborderanno il ponente, estendendosi al resto della regione entro la notte su lunedì.

Venti: Moderati/tesi da nord-est sull’imperiese, da est/sud-est sul centro-levante. Tenderanno a rinforzare in serata.

Mari: Generalmente poco mossi al mattino, moto ondoso in progressivo aumento nel corso della giornata. Mari molto mossi in serata a largo.

Temperature: Stazionarie od in lieve calo nei valori massimi.

Costa: min +12/+15°C, max: +18/+22°C.

Interno: min +4/+11°C, max: +16/+20°C

Lunedì 11 maggio 2020

Giornata perturbata sulla nostra regione con piogge diffuse e locali nuclei temporaleschi, anche di forte intensità. Localmente le cumulate pluviometriche potranno risultare elevati o molto elevati. Miglioramento più deciso tra il tardo pomeriggio e la sera, eccetto che per il levante regionale.

Venti tesi/forti da sud/sud-est al mattino, tenderanno a ruotare a sud/sud-ovest in giornata.

Mari generalmente molto mossi, agitati a largo per onda lunga da sud-ovest dal pomeriggio/sera.

Temperature: In generale calo, più marcato sui rilievi.

Martedì 12 maggio 2020

Al mattino piogge diffuse sul centro-levante regionale, in prevalenza asciutto a ponente. Fenomeni in attenuazione nel corso del pomeriggio. Venti in rotazione a nord, con rinforzi tra Savona e Genova. Mari tra mossi e molto mossi. Temperature in calo.