Genova – Consegne in ritardo e clienti furibondi. Amazon in difficoltà per l’emergenza coronavirus che prima ha “aiutato” le vendite per la chiusura dei negozi ma ora rischia di trasformarsi in un boomerang per lo stato di agitazione dei corrieri che sta mettendo in seria difficoltà l’arrivo delle merci acquistate nei tempi “ragionevoli”.

Ritardi anche di una settimana sulle date “previste” e blocco della possibilità di chiedere il rimborso per decisione della stessa Azienda che, sulle schermate degli Utenti pubblica una breve nota:

“A causa delle sfide poste da COVID-19, comprese le interruzioni del servizio da parte dei fornitori delle consegne, l’ordine potrebbe subire ritardi. Ti chiediamo pazienza e ti invitiamo a contattare il venditore prima di decidere di presentare una richiesta di rimborso”.