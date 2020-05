Genova – Continua a decrescere il numero degli attualmente positivi in Liguria.

Nelle ultime 24 ore sono 4.749 i pazienti affetti da Covid-19, 42 in meno rispetto alla giornata precedente.

Rimangono stabili i pazienti curati in ospedale, 522, mentre diminuiscono le terapie intensive, 3 in meno rispetto a ieri per un totale di 38 persone.