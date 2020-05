La prima forte perturbazione ha attraversato la Liguria e si sta allontanando lasciandosi dietro una residua instabilità, specie a levante.

Mercoledì nuovo possibile passaggio perturbato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 12 maggio 2020

Nelle prime ore del mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore orientale, con ancora rovesci moderati. Maggiori schiarite sul centro-ponente.

Nel corso della mattinata le piogge a levante si faranno sempre più deboli e rade.

Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove.

Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sul settore centrale, mentre a levante si faranno largo ampie schiarite.

Debole instabilità appenninica, ma non escludiamo qualche rovescio passeggero, più probabile sulle Alpi Liguri e in Val Fontanabuona.

In serata aumento graduale della nuvolosità anche a ponente, ma senza precipitazioni di rilievo.

Venti al mattino da sud-est moderati sul centro-levante, forti da sud-ovest al largo. Libeccio poi in calo nel pomeriggio ma scirocco forte nelle valli più interne del genovese e del savonese.

Mare molto mosso, moto ondoso in leggero ma graduale calo durante la giornata.

Temperature: in aumento le massime.

Costa: min +13/+16°C, max: +19/+22°C.

Interno: min +8/+11°C, max: +15/+19°C.

Mercoledì 13 maggio 2020

Generalmente nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Possibili precipitazioni sparse, più probabili sul centro-ponente, ma non mancherà occasione di vedere spuntare il sole a volte.

Venti: Scirocco teso sul bacino orientale del Mar Ligure, Grecale teso a ponente.

Mare generalmente molto mosso.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 14 maggio 2020

Ancora molte nubi su tutta la regione. Qualche debole pioggia non è esclusa, come non è da escludere anche qualche timida e temporanea schiarita.