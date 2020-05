Genova – Si intitola I pesci non invecchiano mai il nuovo singolo di Brando Madonia, estratto dall’album d’esordio di prossima uscita per Narciso Records.

Il brano, in rotazione dall’8 maggio, si apre con suoni delicati su cui la voce di Brando si appoggia creando sensazioni quasi oniriche.

Il testo racconta di una crescente attenzione ai dettagli, che emergono dalla realtà circostante, capace di portare verso un maggiore consapevolezza della bellezza e dell’esistenza che si muove nella vita quotidiana.

Proprio Brando Madonia racconta: “I pesci non invecchiano mai non vuole raccontare una storia, sono pensieri, sensazioni, emozioni anche solo temporanee trasposte in musica. Come fosse un sogno in bilico con la realtà.

C’è desiderio di una ripartenza, di una rivincita nella vita”.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato come una sequenza di disegni creati dalla mano di un bambino diventando trasposizione visiva di un viaggio nella fantasia tramite oggetti comuni: fogli, matite colorate, forbici, lasciando fuori tutto ciò che è superfluo e artificiale.

Brando, catanese classe 1990, è figlio d’arte. Il padre, Luca Madonia, è voce e frontman dei Denovo.

La familiarità con la musica lo ha portato ad assimilare diverse e numerose sonorità.

Alle prime esperienze in inglese, nel 2012 forma i Bidiel insieme a due amici presentandosi anche a Sanremo Giovani.

L’esperienza lo porta verso il mondo musicale nazionale e con i Bidiel realizza due album seguiti da tour e partecipazioni a numerosi festival.

Il percorso musicale di Brando lo ha portato ora verso un progetto discografico solista in fase di registrazione con l’etichetta discografica indipendente Narciso Records fondata da Carmen Consoli.