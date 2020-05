Genova – Rumori sempre più forti e una cascata d’acqua che cade dal viadotto sopra le case ad ogni acquazzone. Sono sempre più preoccupati gli abitanti della zona di Gavette, che abitano sotto o nei pressi del viadotto Bisagno, nell’omonima vallata genovese.

Da tempo denunciano che “qualcosa” non va nel viadotto e dopo la tragedia del ponte Morandi sono terrorizzati e temono che anche la struttura che passa sopra le loro teste abbia un problema serio.

Ieri pomeriggio hanno deciso di chiamare in massa i vigili del fuoco quando il rumore proveniente dalla struttura, forti colpi al passaggio delle auto e dei Tir, è aumentato improvvisamente generando forte apprensione.

I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo e hanno contattato Autostrade per l’Italia (Gruppo Benetton) per una verifica anche da parte dei loro tecnici.

Dai primi controlli, però, non sarebbero emerse situazioni di particolare emergenza e gli approfondimenti delle prossime ore diranno cosa sta succedendo.

E nel frattempo decine di famiglie vivono con la paura costante che, invece, qualcosa possa avvenire vista l’escalation di problemi denunciata: con frammenti del ponte che cadono sui tetti e nelle strade della zona, pesanti pezzi metallici che cadono a pochi metri dalle fermate dei mezzi pubblici e con vere e proprie cascate d’acqua che piovono sulle case sottostanti ad ogni acquazzone.