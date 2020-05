La Spezia – Parrucchieri e Centri Estetici si apprestano a riaprire le attività e per farlo dovranno seguire i dettami di INAIL e Istituto Superiore di Sanità che hanno diramato le linee guida per il settore benessere.

Questi i punti principali da seguire per la riapertura:

– privilegiare la razionalizzazione degli spazi per mantenere sempre il distanziamento sociale anche attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno dei locali;

– gestire le attività su appuntamento telefonico/on line e quando possibile predeterminare i trattamenti richiesti per ogni cliente;

– informare il cliente dell’obbligo di osservare le misure di igiene personale prima di recarsi nel locale (ad esempio, lavaggio della barba);

– cercare di riorganizzare gli spazi interni individuando aree specifiche per le diverse attività (attesa, colore, taglio, ecc.);

– utilizzare se necessario barriere separatorie fra aree e postazioni;

– individuare chiaramente le zone di passaggio, le zone di lavoro e le zone di attesa;

– prevedere una distanza minima di almeno due metri tra le postazioni (ad es.

utilizzando anche postazioni alternate);

– limitare il numero di persone presenti nel locale allo stretto necessario;

– dove possibile lavorare con le porte aperte;

– eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo;

– ogni cliente deve accedere da solo: nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, ecc.) è consentito un accompagnatore da comunicare in fase di prenotazione;

– consegnare al cliente, all’ingresso, una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere i suoi effetti personali da restituire poi al completamento del servizio;

– privilegiare i pagamenti elettronici;

– il taglio e l’acconciatura deve essere sempre preceduti dal lavaggio dei capelli;

– è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico da parte del cliente (tranne per i trattamenti come cura della barba);

– fornire al cliente durante il trattamento una mantella od un grembiule monouso ed utilizzare asciugamani monouso. Se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60°C per 30 minuti. Una volta utilizzati debbono essere posti in un contenitore con un sacco di plastica impermeabile chiudibile tale da evitare i contatti fino al momento del lavaggio;

– effettuare le attività sul cliente rimanendo alle sue spalle in tutti i casi possibili;

– posizionare soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani all’ingresso ed in corrispondenza delle postazioni di lavoro per personale e clienti con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone;

– dopo ogni trattamento/servizio sanificare l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati;

– disinfettare frequentemente tutte le superfici e pulire giornalmente i locali come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici;

– le finestre dei locali dotati di finestre devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono rimanere in funzione per l’intero orario di apertura;

– eliminare, dove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento;

– posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.

Ci sono poi alcune misure specifiche per i centri estetici (in aggiunta a quelle precedenti):

– durante i trattamenti, i pannelli della cabina devono essere chiusi;

– per i trattamenti del viso con uso di vapore, si devono prevedere, dove possibile, operazioni alternative: tali trattamenti possono essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione;

– è vietato l’uso della sauna o del bagno turco e delle vasche idromassaggio;

– al termine di ogni sessione di lavoro devono essere rimossi con i guanti, le pellicole, i lenzuolini monouso e quanto altro sia stato utilizzato per il trattamento;

– pulire e disinfettare tutte le superfici della cabina all’uscita di ogni cliente;

– prima di far entrare il cliente successivo, garantire il ricambio di aria nella cabina in modo naturale aprendo le finestre, oppure meccanicamente.

Tutti i lavoratori, acconciatori e centri estetici, invece devono indossare sempre la mascherina chirurgica ed i guanti in nitrile che devono essere cambiati per ogni cliente; la mascherina chirurgica deve essere inoltre associata a visiera o schermo facciale che deve essere sanificata dopo ogni utilizzo.