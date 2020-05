Sori – Si è lanciato da una fascia cercando di fuggire da un cinghiale che lo aveva attaccato ed è precipitato tra i rovi, in un canneto.

Brutta avventura per un uomo soccorso dai vigili del fuoco di Rapallo a Massiglione di Sussisa, sulle alture di Sori, nel levante genovese.

L’uomo ha raccontato di essere stato assalito da alcuni cinghiali e di essere fuggito sino a trovarsi di fronte ad un dirupo.

Senza pensarci troppo sarebbe saltato di sotto atterrando male su una gamba, probabilmente fratturata. A questo punto ha chiamato il 112 chiedendo soccorso e i vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperarlo e affidarlo all’ambulanza.