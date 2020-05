Genova – Tre persone sono rimaste intrappolate in un ascensore in via Biasioli nel quartiere di Nervi.

A causa di un guasto, l’impianto, che collega la parte bassa della via con quella alta, è rimasto bloccato per l’azionamento di sistemi di bloccaggio e senza possibilità di muoversi in nessuna direzione, né in salita, né in discesa.

Le persone bloccate all’interno hanno tentato in tutti i modi di far ripartire l’ascensore e poi hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che prima si sono calati nella tromba dell’ascensore e hanno raggiunto il tetto della cabina per provare una via di accesso ma inutilmente e poi hanno scelto di aprire un varco nel muro esterno per permettere ai tre occupanti di uscire.