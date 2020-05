Recco (Genova) – Continua il controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Recco che nel fine settimana scorso ha verificato e multato chi ha tenuto dei comportamenti scorretti nei confronti delle norme anti contagio.

Gli agenti hanno presidiato costantemente le zone centrali, intervenendo in quelle situazioni a rischio di assembramento.

Sul Lungomare Bettolo una persona è stata sanzionata perché non indossava correttamente la mascherina; sono stati perfezionati i procedimenti a carico di due cittadini che, in seguito a un controllo, avevano dichiarato esigenze lavorative non comprovate in seguito agli accertamenti.

Tre sono state le segnalazioni che la Polizia Locale ha ricevuto indicanti l’arrivo di persone fuori regione, risultate poi essere presenti a Recco nei giorni precedenti l’inizio delle restrizioni sugli spostamenti.

Il monitoraggio ha riguardato anche il rispetto dei divieti di accesso gli arenili e alle acque interdette alla balneazione che ha portato all’allontanamento di alcuni surfisti.

Ai controlli per il rispetto delle normative, si sono aggiunti i controlli ordinari per il corretto conferimento dei rifiuti e il monitoraggio della circolazione e la rilevazione dei sinistri stradali, quattro nell’ultima settimana.